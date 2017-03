RTV: EBU risponde su televoto sammarinese all'Eurovision

All'indomani dalle anticipazioni sull'Eurofestival 2017 e la partecipazione di San Marino, rilasciate dal Dg di RTV Carlo Romeo durante un'intervista, l'European Broadcasting Union (EBU) ha finalmente risposto, con una lettera, al Direttore Generale di Rtv Carlo Romeo, respingendo, di fatto, le proposte formulate dall'Emittente di Stato della Repubblica di San Marino lo scorso novembre.

Tre le modifiche richieste da RTV, la più importante delle quali riguarda l'implementazione del televoto sul Titano, argomento sensibile sia per la Radiotelevisione Sammarinese che per la comunità dei fan dell'Eurovision Song Contest.

RTV ringrazia EBU per il cortese riscontro ed auspica di approfondire concretamente la questione al più presto.