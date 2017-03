Masterchef 2017: tutta San Marino tifa per Cristina Nicolini

L'attesa finale è la arrivata: questa sera si saprà se la sammarinese Cristina Nicolini verrà incoronata a Masterchef 2017. A contenderle il titolo il santarcangiolese Valerio Braschi e Gloria Enrico di Savona. Cristina nelle ultime settimane ha vinto diverse prove dagli Invention test alle esterne e si è distinta anche davanti a giudici d'eccezione. Tutta San Marino stasera farà il tifo per lei: dallo chef stellato Sartini al Segretario Podeschi. Quest'ultimo ha dichiarato al Corriere di aver provato anche lui a partecipare al programma tre anni fa, ma poi ha saputo che gli adempimenti contrattuali della trasmissione contrastavano con il suo impegno politico e se n'è andato.

In palio per il vincitore, oltre alla fama, 100mila euro e la pubblicazione di un libro di recette.