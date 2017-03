Microphonie: il duo Sarah Jane Morris e Antonio Forcione incanta il Titano

Ieri sera per Microphonie, il concerto del duo Sarah Jane Morris e Antonio Forcione. Proposti al Titano brani del loro album 'Compared to What?' e cover di altri musicisti come Bob Dylan e Stevie Wonder, per un repertorio che spazia dal jazz al pop, passando per altri generi musicali. Note che raccontano migranti, violenza, amore. Un sodalizio artistico capace di raggiungere picchi di grande bellezza musicale grazie al particolare virtuosismo di Forcione alla chitarra e alla leggendaria voce della Morris. Concerto molto apprezzato anche dai Capitani Reggenti, Marino Riccardi e Fabio Berardi presenti a teatro.