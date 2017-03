Musica: i Landlord sul palco di Yellow Factory

Ospiti di Talk About//Conversazioni in cerca d'autore, i Landlord ieri sera sono saliti sul palco dello Yellow Factory di Riccione. La band riminese, rivelazione di X-Factor, si è presentata al pubblico, affiancata dal conduttore della serata Chicco Giuliani, in una veste inedita, ovvero per raccontare la propria storia e i segreti di un successo ormai consolidato. Successo dettato dal connubio tra la musica elettronica e quella sinfonica, che in pochissimi anni, dal 2012 data della loro formazione, li ha portati prima ai live del talent show televisivo, poi all'apertura dei concerti di Luca Carboni, fino allo Sziget Festival 2016.