San Marino.... in California

Mattinata da "star" in California per una giovane sammarinese. Alla scoperta della cittadina di San Marino, una piccola cittadina della contea di Los Angeles, confinante con Pasadena, ai piedi della Serra Nevada quando ha mostrato il suo passaporto "azzurro" è stata trattata come un'autorità: foto con dediche e pranzo offerto.

La città è stata fondata nel 1913, ma precedentemente era stato un certo J. de Barth Shorb verso la fine del 1800 a chiamare City of San Marino quello che al tempo era un agglomerato di terreni. Pare inoltre che l'ispirazione gli sia venuta - anche se le versioni sono un po' contrastanti - dopo un viaggio in Italia e di conseguenza a San Marino. Anche lo stemma rappresenta tre sommità sulle quali svettano tre torri fortificate con una piuma di bronzo su ognuna. Al di sotto dello stemma si trovano due rami, uno di palma e uno di arancio. Inoltre i giocatori della squadra di football locale si chiamano "Titans", dal nome del monte Titano. Simboli di San Marino nei bar e nelle sculture della città e la bandiera bianco azzurra esposta per esempio in primo piano nel grill più vecchio del paese il San Marino grill coffee shop

La City of San Marino ospita anche uno dei parchi botanici più belli al mondo: l'Huntington library, art collections, and botanical gardens. 48 ettari di giardini cinesi, giapponesi, australiani e di bellissime opere d'arte.