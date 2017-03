Al Cinema: questa sera alle ore 20

Apertura di programma con REVOLUTION lo straordinario docu-film sull'arte del boscevismo e i capolavori russi dal 1917 in poi proposti dagli Istituti Culturali per la serie GRANDI MOSTRE di sera al cinema Concordia (mercoledi 15 ore 21).

Recensioni e commenti dei film in uscita nel fine settimana con QUESTIONE DI KARMA protagonisti De Luigi ed Elio Germano oltre a LA LUCE SUGLI OCEANI proposto per noi in una simpatica sinossi da Monica Fabbri.

Spazio D'Essai a cura di Francesco Zingrillo con STRANE STRANIERE storie di donne da tutto il mondo insieme a Roma in un atelier in mostra al femminile.

In chiusura le immagini e gli effetti speciali 'mirabolanti'... dell'ultimo americanissimo KONG lo scimmione più famoso del mondo in versione moderna e un tantino comica (per i gusti europei).

fz