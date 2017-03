Leggenda: il Santo Graal spiegato da Franco Cardini

“Un luogo dello spirito. Il simbolo di un'eterna ricerca del senso del mondo e di sé”. Così lo storico ha definito il Graal, in occasione della rassegna Ritratti d'autore, organizzata dalla Biblioteca di Misano Adriatico

Cos'è il Graal? E' la versione celto-germano medievale, sottolinea Franco Cardini, di un tema che si trova in tutti i sistemi mitico-religiosi del Mondo: e cioè l'oggetto che da potere, che conferisce ricchezza, una sorta di calderone delle meraviglie. Nella nostra civiltà cristiana la fonte di questa credenza è in un romanzo, di un autore francese del XII secolo. Da quel momento il Graal, da mito antropologico, si trasformò in leggenda. Nella Cattedrale di Valencia si ritiene di possedere la vera coppa dell'Ultima Cena: il Santo Caliz