"Us marìda e mi marid": sul palco gli equivoci d'amore tra insegnante e studentessa

Una commedia dialettale di Stefano Palmucci che concentra verve, equivoci e amore. A metterla in scena la storica compagnia “La Rumagnola”.



Era il 1946 quando Guido Fiorentini fondò “La Rumagnola”, compagnia dialettale di Bagnacavallo tra le più conosciute sul territorio. Nel settore, c'è chi la considera l'equivalente dell'orchestra Casadei, ma per il teatro. Oggi a guidarla è Arturo Parmiani che ha ereditato la passione del padre Mario.



All'auditorium Little Tony di Serravalle “Us marìda e mi marid” sarà rappresentata per la prima volta. L'autore è il sammarinese Stefano Palmucci, già autore di una quindicina di testi teatrali tradotti anche in italiano e più volte rappresentati oltreconfine. La commedia racconta l'amore tra Guido, insegnante delle scuole serali, e Sara, una sua studentessa. I due sono pronti per sposarsi, ma il futuro marito ha dimenticato di far conoscere all'amata un piccolo particolare: il divorzio dalla moglie Angela non è ancora avvenuto...



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste ad Arturo Parmiani, a capo della compagnia "La Rumagnola", e a Stefano Palmucci, autore della commedia