"Custodi del Creato": incontro di Carità senza Confini sulla tutela dell'ambiente

“Custodi del creato, pro-creatori di vita”: è il titolo dell'incontro, organizzato da Carità senza Confini e tenutosi nel pomeriggio al Palace Hotel di Serravalle. La relatrice principale – Fernanda Guerrieri, Vice Direttore Generale del Dipartimento per i servizi generali della FAO – ha parlato dei rischi per l'ambiente, rappresentati dall'inquinamento, dallo sfruttamento sconsiderato delle risorse, dal consumismo, dall'urbanizzazione selvaggia. Ad aprire l'evento il saluto del Vescovo Andrea Turazzi. Nel corso dell'incontro si è parlato anche dei progetti in corso di Carità senza Confini. E poco fa anche i Capitani Reggenti - Marino Riccardi e Fabio Berardi – si sono recati a Serravalle per presenziare all'evento, che prosegue con una cena di solidarietà, animazione, e l'estrazione della lotteria