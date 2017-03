Festival Magia: spettacolo ieri sera, al Nuovo di Dogana, con il Galà Magico

Si è aperto, come da tradizione, con l'esibizione di Gilly, il Galà Magico: la serata clou della 20esima edizione del Festival della Magia di San Marino. Con il suo numero in costume cinese ha strappato lunghi applausi, al Nuovo di Dogana. Sul palco si sono poi alternati una lunga serie di assi della magia e dell'illusionismo: dal francese Chris Torrente al giovanissimo spagnolo Pablo Canovas; dalla tedesca Alana, a Gabriel: ideatore ed organizzatore della manifestazione. Presentatore il celebre mago Alexander. La manifestazione, patrocinata dalla Segreteria di Stato al Turismo, e che ha coinvolto l'intera Repubblica, è proseguita anche oggi. Al Kursaal uno spettacolo di magia per le famiglie