Atti vandalici a Roma: l'Olanda corre ai ripari e concorre al restauro

Nato un comitato dopo le scorribande dei tifosi del Feyenoord: i soldi serviranno a rinnovare due fontane

L'Olanda adotta le bellezze di Roma: due fontane saranno restaurate anche grazie alla solidarietà olandese, che si era messa in moto dopo le scorribande e i vandalismi dei tifosi del Feyenoord.



I tifosi della squadra olandese del Feyenoord avevano ridotto la Barcaccia di piazza di Spagna ad una discarica a cielo aperto. E non contenti, l'avevano anche danneggiata, quando era appena stata restituita agli antichi splendori, dopo un restauro, grazie al mecenatismo che ha restituito alla città altri gioielli come Fontana di Trevi e la scalinata di Trinità dei Monti. Atti vandalici che non erano andati giù nemmeno agli stessi olandesi.

La Fontana di Viale Tiziano e la Fontana delle Api, all'inizio di via Veneto, ritroveranno così il loro splendore originario, ha annunciato il Campidoglio. Il cantiere della famosa fontana a forma di conchiglia ideata da Gian Lorenzo Bernini è già partito, il 13 marzo tocca a quello di viale Tiziano. Il comitato “Salviamo la Barcaccia” ha ricevuto il ringraziamento del Comune, che stima l'importo complessivo dei due interventi in 100mila euro.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Maarten van Aalderen giornalista olandese De Telegraaf