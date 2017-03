Esc 2017: Lys Assia supporta San Marino al 100%

La prima storica vincitrice dell'Eurovision Song Contest, l'ormai 93 enne cantante svizzera Lys Assia, twitta il suo 'pieno supporto per Valentina, Jimmie, e Ralph Siegel all'Eurovision 2017'. Lys ha un nutrito seguito di fan che la seguono e vorrebbero il suo ritorno all'Eurovision visto che è la prima mitica vincitrice della manifestazione canora più longeva e seguita al mondo.



Fully supporting Valentina Monetta, Jimmie and mr. Ralph Siegel in this years #Eurovision Song Contest. Great team, great entry. #sanmarino