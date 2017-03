GUERRITORE tratto da ALLEN: MARITI e MOGLI

Prima assoluta in Repubblica, ieri sera, al Nuovo di Dogana Woody Allen riadattato, diretto e interpretato, da Monica Guerritore nello spettacolo MARITI E MOGLI con Francesca Reggiani

Dopo la prima italiana di successo al Rossini di Pesaro fino a domenica 12 marzo nuovo allestimento di prestigio il 14 sera scorso per il cartellone nazionale ufficiale sammarinese nella rassegna “Identità Teatrali”. Interpreti di livello a San Marino con il WOODY ALLEN di MARITI E MOGLI 'trasposto' in Italia per il palcoscenico dalla Guerritore (che evidentemente conosce bene la commedia omonima messa in scena nel 1992 a Broadway dove ALLEN recita un suo personaggio in coppia con Mia Farrow e Sidney Pollack insieme a Liam Neeson). L'idea è, però, venuta alla Reggiani: raccontare sul palcoscenico crisi, separazioni e divorzi, amori controversi e incrociati recitati senza le telecamere visti con gli occhi delle donne in scenografie da film (citazioni anche da MANHATTAN); tutto in una notte di pioggia, che trasforma il proscenio, in vari ambienti borghesi con 8 personaggi a girarsi intorno... come cani (“un girotondo di piccole anime” - dice l'attrice e regista - che spesso sembrano anime piccole!?).

Un altro bello spettacolo “di respiro” ampio davvero per “grandi interpreti”.

fz