RIVOLUZIONE! avanguardie artistiche al CONCORDIA

REVOLUTION in occasione del centenario della Rivoluzione d'Ottobre anche a San Marino, alle 17 e stasera alle 21, arriva il documentario della serie La Grande Arte al Cinema

Morto Lenin cominciarono i guai guarda caso proprio per le avanguardie artistiche lanciate dai bolscevichi nel 1917 “per sconvolgere il mondo” anche con gli occhi oltreché con le armi e le piazze proletarie. Chagall, Kandiskij, Malevic pionieri della controversa arte (figurativa, letteraria poi anche teatrale e cinematografica) che segnò il comunismo da subito influenzando l'intera cultura d'avanguardia europea a venire. Già il sovietismo e più tardi il socialismo reale tentarono di piegare (soffocare) la sperimentazione in correnti utopistiche ( raggismo e Cubo-futurismo) contro il realismo di regime; 'morirono', così, creatività e personalità (uomini e donne poco noti in occidente) aritisti di rilievo nella notte del totalitarismo.

Margy Kinmonth della BBC ha lavorato con le istituzioni culturali russe e con l'Ermitage per realizzare un prodotto filmico di altissimo livello supportato dalla tecnologia di riprese e montaggio anche in questo caso d'avanguardia.

fz