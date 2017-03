Dal 18 marzo anteprima nazionale di "Tonino", docufilm su Guerra

Sarà presentato tra il 18 e il 20 marzo in Romagna in anteprima nazionale il documentario "Tonino" di Daniele Ceccarini e Mario Molinari. Un lungo lavoro di ricerca su Tonino Guerra, che "non deve essere ricordato solo come appendice di Fellini o come poeta dialettale". In luce la sua anima profetica, che lo spingeva verso la terra, l'amore per l'ambiente e la tutela di quella bellezza che è "il vero petrolio" del nostro Paese. Ambientalismo ante litteram: mentre l'Italia scopriva il fast food, lui già parlava di slow food e chilometri zero.



Nel documentario contributi di Luis Sepulveda, Vittorio Taviani, Giuliano Montaldo, Vittorio Sgarbi, Oscar Farinetti e di tanti amici. Frutto di una sinergia artistica, il film è prodotto da Paola Settimini con la collaborazione di Giovanna Servettaz. Sarà presentato il 18 marzo al Cinema Gambrinus di Pennabilli, alle 17; il 20 al SuperCinema di Santarcangelo, alle 21; il 23 alla Cineteca di Rimini, alle 20:30.