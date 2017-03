Buon compleanno! in morte di Tonino

Tornano le Giornate di Marzo dedicate a Tonino Guerra morto nel 2012 proprio il giorno 21 di primavera e che oggi compirebbe 97 anni

Arrivava sempre in anticipo il maestro, Tonino, come Fellini agli appuntamenti si dava sempre un po' di tempo, prima... per ascoltare e pensare: stare a guardare le cose che passano.

Il primo comandamento vero della vita è ASCOLTA! (ci diceva durante le sue divagazioni poetiche sammarinesi nel LUNGO VIAGGIO VICINO CASA prodotto da RAI-RTV negli anni Novanta) per sentire “ci vòle (come cantilenava le sue ò aperte senza toccare le u del suono doppio, il dittongo, appunto che in santarcagiolese, però, si esalta sulle cose: galòina e piadòina), ci vòle” il SILENZIO.

Niente di meglio di questa Quaresima di Pasqua alta per ricordare il poeta, lo sceneggiatore, il maestro elementare laureato dalla vita e dalla fama in tutto il mondo per i suoi meriti letterari e cinematografici come vero ambasciatore di bellezza. Lo chiamavano a parlare dapperutto lui che amava così tanto ascoltare le storie...

Buon compleanno MAESTRO a pochi giorni dalla morte passata di lì “alle 8.30 del 21 marzo 2012, in Piazza Ganganelli di Santarcangelo, nella casa di TONINO GUERRA è entrato il silenzio” ricorda il figlio Andrea non a caso noto musicista e compositore di musiche da film.

fz