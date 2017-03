Radici: i bimbi di Faetano piantano un albero della pace

Un albero come simbolo di vita e di pace. I bambini della quinta elementare di Faetano questa mattina hanno piantumato un ulivo in un piccolo angolo di verde tra la strada della Croce e la strada dei Seralli. Il progetto ha lo scopo di insegnare loro cosa significhi mettere radici, avere pazienza e avere un posto in cui tornare per vedere crescere qualcosa a cui si è legati. “Quando ti senti triste, siediti sotto un albero o in mezzo ai suoi rami, chiudi gli occhi, ascolta in silenzio e fai volare i tuoi pensieri”, è la frase impressa su una targa lasciata dai ragazzi.