Rimini: via libera al restauro del sipario del teatro Galli



Il sipario storico del Teatro di Rimini sarà restaurato. La Giunta comunale ha dato infatti il via libera al progetto di fattibilità che consentirà di inviare la scheda tecnica per l'avvio formale del percorso di restauro alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio con sede a Ravenna.



Il Sipario fu dipinto dal pittore bergamasco Francesco Coghetti tra il 1856 e il 1857 per il Teatro Amintore Galli di Rimini e già a quel tempo si collocava tra i manufatti della stessa tipologia come uno dei più importanti e dei più imponenti per dimensioni originali (14,70 metri per 14,30 metri), da annoverare tra i vertici più significativi della pittura di epoca romantica.