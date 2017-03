Un "Annuario" da incorniciare: il XLIII (N°43)

43^ volta per la festa degli studenti vecchi e nuovi al Titano 50 anni di pubblicazioni, ricordi e musica, con la San Marino School Band

E' l'anno dei ragazzi del 65/66 tocca a loro il ricordo dei compagni di scuola (con foto, pagelle e documenti d'allora messi a disposizione dalla segreteria) dopo 50 anni si rivedono, alcuni per la prima volta, tra sorpresa e affetto.

Apertura ufficiale della presidenza scolastica davanti a personalità e autorità del paese che hanno frequentato nei decenni i licei. Il nuovo Segretario di Stato per l'Istruzione Marco Podeschi ha portato il caloroso saluto del Governo nel suo ricordo di ex studente divenuto come tanti classe dirigente.

L'annuario da 43 anni racconta la storia di chi studiando e lavorando in vari campi ha arricchito se stesso e gli altri come fanno i ragazzi della SCHOOL BAND che con profitto scolastico trovano il tempo di cantare e suonare grazie all'Istituto Musicale (annesso, con sede provvisoria all'ex Ospedale, ormai da troppi anni...) in un gesto creativo di passione rivolto a tutti noi.

fz



Nel video l'intervista a Maria Luisa Rondelli, Preside Scuola Secondaria Superiore