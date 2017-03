La Diocesi interroga l'anima sul mondo dei disabili e oltre

Ciclo annuale d'incontri pastorali organizzati dalla chiesa locale in collaborazione con la Sanità pubblica

L'Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute con la Caritas e la Segreteria alla Sanità ha promosso il II incontro su DISABILTIA': ESCLUSIONE O INCLUSIONE?. Ieri sera nei locali della curia di Domagnano interventi e testimonianze sulla DISABILITA' che interroga l'ANIMA con la relazione del diacono GIORGIO PIERI. Il ciclo d'incontri inerenti la problematica generale della salute ha sviluppato gli aspetti culturali, tecnologici e sociali. L'incontro aperto al pubblico rappresenta un momento di formazione e approfondimento per operatori sanitari e d'informazione per i cittadini sulla cura e trattamento della persona anche in famiglia e negli ambienti di lavoro.