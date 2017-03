OPEN UNIVERSITY: 17 e 18 marzo corsi aperti per futuri studenti

Percorsi universitari e professionali sammarinesi per il domani

2 giorni di “Università aperta” per il triennio di Ingegneria Gestionale con STORIE VERE di laureati sul Titano entrati nel mondo del lavoro. Esperienze professionali e di vita durante l'OPEN DAY i racconti sui percorsi universitari dall'immatricolazione al post laurea. Come affrontare il corso magistrale, master o l'esperienza lavorativa sul campo. In mattinata tra le altre nel mondo dalla Cina, Perù e Inghilterra o in Italia, anche la vicenda di un giovane sammarinese. Elia Montanari 24enne uscito dal nostro ateneo con una tesi sull'ISS e i servizi sanitari in altri paesi è subito entrato in una impresa industriale e informatica. Ha viaggiato in tutti i continenti formandosi al più alto livello e oggi è pronto a specializzarsi a Bologna. Domani ultima giornata d'incontri e racconti per futuri ingegneri gestionali da San Marino per il mercato internazionale.