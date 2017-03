Racconto germanico in storia romana: MANFREDI-"Teutoburgo"-MONDADORI

In esclusiva al “Salotto in Villa Manzoni” di Dogana l'ultimo best seller dello storico e archeologo Valerio M. Manfredi apprezzato divulgatore televisivo

Aperta la nuova stagione 2017 del SALOTTO di VILLA MANZONI. Ente Cassa di Faetano ha ospitato lo scrittore VALERIO MASSIMO MANFREDI con il suo ultimo libro TEUTOBURGO edito da MONDADORI. Il noto ciclo d'incontri, giunto alla IV edizione e presentato come sempre da Angela Venturini, ha proposto un romanzo storico curato da un esperto archeologo, studioso di fama, giornalista e sceneggiatore dei suoi stessi testi. MANFREDI con TEUTOBURGO racconta la vicenda di due fratelli guerrieri nella omonima battaglia che cambiò la storia imperiale romana durante lo scontro a ovest coi Germani nel primo decennio dopo Cristo sul confine della Selva Nera. Pubblico delle grandi occasioni con cittadini e ospiti dal circondario e dalle regioni limitrofe. Domande incalzanti sul libro e l'ambientazione storica. Testo presentato in prima nazionale a Dogana e incontro di successo con lo scrittore tra i più amati e seguiti in Repubblica già vincitore del Premio Heminguay e del Bancarella 2008.

fz