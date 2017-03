"Shalim Goodbye": in anteprima a Borgo il corto di Jacopo Manzari

Al teatro Concordia di Borgo Maggiore la proiezione in anteprima di "Shalim Goodbye", il primo corto del regista sammarinese Jacopo Manzari. Cast presentato dal giornalista di San Marino Rtv Sergio Barducci: al centro il racconto della nascita del film, una pellicola di 25 minuti che tratta i temi dell'immigrazione e dell'integrazione, ma anche i rapporti tra padre e figlio e situazioni che in genere possono riguardare ognuno di noi. Il tutto raccontato con ironia e leggerezza. Insomma un film capace di far ridere e pensare.