All'UniRSM porte aperte alle matricole

Ultime presentazioni dei corsi di laurea alle future matricole con mostre, visite guidate e progetti, all'Ateneo sammarinese si è conclusa la 2 giorni dell'Open Day

Dal mattino al tardo pomeriggio tanti giovani anche da fuori per curiosare in aula, negli spazi dell' Antico Monastero Santa Chiara e all'Ex Tribunale, per toccare con mano (ORIENTARSI) a “porte aperte”: vederci chiaro, fino in fondo (ESAURIENTEMENTE) su come impegnarsi nel triennale e/o al magistrale a Ingegneria (civile e gestionale) o al Design (ma ci sono anche i master e i rapporti con le aziende sammarinesi e straniere).

Sono 272 le matricole iscritte all'anno accademico in corso (33 i sammarinesi) 543 in totale gli studenti e 150 le persone che frequentano specializzazioni e dottorati: si prospettano ulteriori incrementi per gli accordi e le convenzioni con le altre università estere e soprattutto per l'orientamento e il consistente radicamento della presenza fuori confine dell'Università di Stato.

Vincente il dialogo con i docenti, le esposizioni e i progetti ma soprattutto la location nel cuore del Titano e le tasse d'iscrizione accessibili a tutti e particolarmente vantaggiose.

fz

Intervista FRANCESCO PAOLINI Coordinatore orientamento matricole