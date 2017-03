Fuochi di San Giuseppe: in alcuni Castelli falò non accesi a causa del vento

Ieri sera in Romagna e a San Marino i tradizionali fuochi di San Giuseppe che però, a causa del vento, in alcuni castelli non sono stati accesi, su indicazione delle autorità, per evitare il possibile propagarsi delle fiamme. In piazza a Cailungo il falò è stato acceso regolarmente richiamando residenti e non solo per un momento di convivialità.