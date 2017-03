Nuovo Dogana: grande successo per "Adamo e Deva"

Nello spettacolo "Adamo e Deva" Vito e Claudia Penoni portano in scena due maschere contemporanee della commedia all'italiana: i "fondamentalisti occidentali".

Tavolo apparecchiato in scena, questa è la cena più' integralista, biblica e rocambolesca della storia dei sabati sera. Allo spettacolo al Nuovo di Dogana anche i Capi di Stato.

Adamo è un avvocato che gestisce i lasciti e le donazioni che i fedeli fanno alla Curia di Roma: se stai per morire, non hai eredi e vuoi lasciare tutto alla Chiesa guadagnandoti il Paradiso, chiami lui. Come tutti i sabato sera Adamo sta aspettando l'arrivo dei suoi amici. Entra Deva. Chi è la donna misteriosa? Una rassicurante serata tra amici si trasforma in un'epica e sgangherata apocalisse.

Francesco Freyrie e Andrea Zalone affrontano con ironia e divertito laicismo il tema piu' scottante di questi anni: la paura del diverso, la dittatura degli integralismi, lo scontro tra gli estremismi e la confusione tra fede e tifo da stadio. La regia è di Daniele Sala.



VA