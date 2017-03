Montegiardino: i piccoli della Scuola dell'Infanzia all'Istituto Confucio

Un primo contatto con la millenaria cultura cinese. Questa mattina 27 bambini della scuola dell'infanzia “Il Grillo Parlante” di Montegiardino, accompagnati dalle loro maestre, hanno fatto visita all'Istituto Confucio San Marino. Ad accoglierli il Capitano di Castello, il Presidente dell'Istituto Gian Franco Terenzi, le direttrici e lo staff al completo. I bimbi sono stati coinvolti – divertendosi - in attività di laboratorio sulla scrittura cinese e sulla tecnica di ritaglio della carta. L'augurio dei vertici dell'Istituto è che questa iniziativa possa ripetersi in futuro, anche con le altre scuole della Repubblica