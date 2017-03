Rimini: tornano le giornate FAI di Primavera, il 25 e 26 marzo

Per la 25esima edizione scelti tre luoghi di interesse in centro città.

Ci sono 'tesori' di arte e natura spesso sconosciuti, inaccessibili al pubblico. Lo scopo del Fondo Ambiente Italiano è quello di riaprirli e di accompagnare cittadini e turisti nella riscoperta del patrimonio storico e artistico del Paese. Il 25 e 26 marzo anche Rimini farà parte delle 400 località che aderiscono alle giornate FAI di Primavera.



Per questa edizione, la 25esima, sarà possibile visitare tre edifici di interesse. Il primo è il palazzo Agolanti-Pedrocca, vicino piazza Ferrari, edificio settecentesco che nasconde, al suo interno, un tratto delle antiche mura romane della città. A pochi metri dal palazzo si potranno ammirare i mosaici e i reperti archeologici della domus del Chirurgo, abitazione chiamata così per la professione dell'ultimo proprietario, un dottore di cultura greca. Sempre in centro, sarà aperto ai visitatori il palazzo sede di Banca Carim. Sono previste guide 'speciali': 120 studenti di 11 istituti della provincia.



Mauro Torresi



Nel servizio l'intervista ad Andrea Serrau, capo delegazione FAI Rimini