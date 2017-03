Novafeltria omaggia Tenco, questa sera esibizione di giovani band locali

Molte città italiane, nel cinquantesimo della sua scomparsa, ricordano Luigi Tenco. Anche Novafeltria si unisce al tributo e organizza per questa sera, 22 marzo alle 21, un concerto al Teatro Sociale. Per l’occasione una ventina di giovani musicisti locali si è messa alla prova riscoprendo la bellezza dei testi profondi e innovativi del cantautore piemontese per arrangiarli e riproporli. Presenterà la serata Paolo Notari, noto conduttore Rai e di Marco Polo Tv. La serata è stata possibile grazie alla collaborazione tra Consulta dei giovani, Comune di Novafeltria, Pro Loco e Anna Bischi Graziani, moglie di Ivan.