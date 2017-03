Serata 'mondiale' della Poesia: Casa Spadoni via Radio

Evento speciale da Faenza in diretta su Radio San Marino per la Giornata mondiale della Poesia una notte d'arte e cultura nel noto locale romagnolo di Spadoni in letture poetiche dialettali, cucina, giovani autori e musica

“La poesia frequenta luoghi belli” e Casa Spadoni lo è; e ci sono I MANGIARI artusiani con il buon bere oltre allo spazio per 'declamarcantando' (VOCE RECITATA CANTANTE). Un bella occasione culturale e di spettacolo andate via etere sulla nostra radio diffusa ben oltre “le romagne” fino a tarda sera incontro condotto dal Direttore Generale Carlo Romeo insieme a Davide Rondoni scrittore e autore della trasmissione di poesia, appunto, IN CHE VERSO VA IL MONDO.

Il topos poetico è luogo enogastronomico rinomato oltreché spazio musicale locale (faentino) mai localistico! per cultura, sapori, odori e melodie: Tonino Guerra le chiamava VISIONI...

Si parla di canzone d'autore, letteratura e nobel ricordando Lucio Dalla più che Dylan.

Si declama L'INFERAN dalla prima cantica dantesca di Gianfranco Bendi citando l'amore di Paolo e Francesca che era dei Polenta ravennati divenuta riminese per colpa di D'Annunzio. Si declamano giovani autori d'ambiente ampliati e diffusi ON AIR dalla radio passano anche i bei pezzi reinventati con maestria dai BEAUTIFUL LOOSER.

