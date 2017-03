Fano: Comune e Università insieme nel workshop su pavimentazione strade

Continua l'impegno dell'Università di San Marino al fianco dell'amministrazione di Fano nella programmazione della manutenzione delle strade del Comune. Nella Sala Verdi del teatro della Fortuna, oltre 150 iscritti per il workshop al quale ha preso parte anche Andrea Grilli, ricercatore del corso di Laurea in Ingegneria Civile che sperimenta nuove miscele di asfalto riciclando il materiale. Il corso si sta occupando di tutti gli aspetti coinvolti nella progettazione, mettendo in campo un approccio 'green'.



