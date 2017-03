Natalie Portman recita i Kennedy in JACKIE al CineConcordia

A Borgo Maggiore per la settimana cinematografica sammarinese arriva il film di Pablo Larraìn con la Portman e John Hurt nella sua ultima apparizione

La storia di Jaqueline Bouvier first lady Kennedy poi signora Onassis passa tutta attraverso gli occhi, le fattezze e il fascino dell'attrice Natalie Portman, che ha studiato e provato il personaggio (addirittura i movimenti delle labbra e l'andatura sinuosa ma semplice, di una giovane mamma) per mesi ha cambiato la voce (che non rende nel pur bel doppiaggio italiano di Federica De Bortoli); preparazione avvenuta prima di recitare davanti alla cinepresa come a teatro con un regista del calibro di Larraìn che della cronaca e della storia non sempre se ne cura...

4 giorni dopo l'assassinio del presidente più popolare d'America. Il funerale, il protocollo e lei; il rapporto con l'opinione pubblica. I media: tv e giornali affrontati con i suoi bambini come una vera famiglia americana.

Nella pellicola storico biografica anche il bel personaggio di padre Richard McSorley interpretato per l'ultima volta da John Hurt prima della morte sopraggiunta a un mese dall'uscita newyorkese.

fz