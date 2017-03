Amici: Lo Strego al serale "si inizia a fare sul serio"

Nicolas Burioni all'anagrafe, ma ormai per tutti è "Lo Strego" il primo dei giovani talenti di Amici ad accedere al serale, che significa diretta tv e soprattutto misurarsi contro tutti. Infatti sul suo profilo Facebook, posta: "si inizia a fare sul serio".

Domani sera dunque parte la sfida per vincere la nuova edizione di Amici: Lo Strego fa parte della squadra di Morgan, dei 'bianchi' contro i 'blu' di Elisa.

In queste settimane ha conquistato tutti, e per primo, dopo una sfida lanciata ad altri tre cantanti, ha raggiunto la possibilità di esibirsi nel serale.



Nel frattempo il sammarinese è sbarcato su ITunes con un nuovo inedito.



Così come per Cristina Nicolini, San Marino, domani sera, farà il tifo anche per Nicolas. Intanto sui social si sprecano gli incoraggiamenti "Spero che tu vinca".."strepitoso".."la pelle d'oca viene ogni volta che canti".