Eurovision 2017: Monetta e Wilson si presentano alla stampa

E sull'esclusione della cantante russa: “Non siamo d'accordo” commenta il DG Romeo.

“Spirit of the night" è la canzone di Valentina Monetta e Jimmie Wilson per l’Eurovision Song Contest. I due cantanti, italo-sammarinese e statunitense, si sono presentati questa mattina alla stampa con il direttore generale di Rtv Carlo Romeo. "Un colpo di fulmine artistico" hanno detto entrambi, voluto dal produttore Ralph Siegel che scelto di mettere insieme le loro voci. "Lo stile sul palco sarà quello di un concerto live" ha spiegato il capo delegazione Alessandro Capicchioni. Una canzone, quella di quest’anno, che sembra più nelle corde di Valentina Monetta, prima donna solista a rappresentare per quattro volte la stessa nazionale ed a parteciparvi per quattro volte in generale. L'Eurovision di Kiev è già al centro delle polemiche perchè l'Ucraina ha ufficialmente vietato (e per ben 3 anni) l'ingresso alla cantante russa Yiulia Samoilova che ha conquistato il diritto di rappresentare il suo Paese alla finale. Il governo ucraino la ritiene "colpevole" di aver partecipato ad una tournée in Crimea. "Come emittente di Stato non siamo soddisfatti del comportamento dell'Ucraina perchè in certe occasioni i conflitti dovrebbero rimanere fuori" ha detto il DG Romeo.

Nel video l'intervista al Direttore generale di San Marino Rtv Carlo Romeo.



