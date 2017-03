Le pellicole della "Febbre dell'oro" in un film al Concordia

Per IL CINEMA RITROVATO Istituti Culturali e Cineteca di Bologna presentano al Concordia (martedì 28 ore 21) “DAWSON CITY: il tempo tra i ghiacci” di Bill Morrison tratto da una collezione di 533 pellicole storiche miracolosamente recuperate e restaurate

La frontiera yenkee dell'oro a fine Ottocento era in Canada a Dawson City tra i ghiacci nasceva l'epopea aurea americana dei pionieri durata sino agli anni Venti del Novecento a filoni e miniere esauriti.

600 km a ridosso del circolo polare artico nella zona pescosa dei fiumi tra Klondike e Yukon territorio di caccia la vita confluiva nella cittadina canadese dove c'era un cinematografo, ristoranti e bordelli... attirava oltre 100.000 cercatori e avventurieri di ogni sorta; ed è proprio qui che “il mito del cinema al contempo diventa cinema che si fa mito” grazie alla scoperta fatta dal cineasta Morrison col tesoro filmico in pizze e pellicole conservate miracolosamente sotto la neve e la terra gelata di un campo da Hockey sino al 1978. A Dawson si stampavano dal 1896 filmati e fotografie distribuite in tutto il comprensorio, mai ritirate... l'archivio - cineteca 'naturale' dei ghiacci, oggi, grazie al lavoro del laboratorio di restauro bolognese insieme agli americani e ai canadesi hanno permesso al mondo di vedere IL MITO nascosto, riscoperto e ritrovato.

fz