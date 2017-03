27 marzo 1973: Marlon Brando rifiuta il premio Oscar come miglior attore per “Il padrino”

Notte davvero memorabile quella delle premiazioni della quarantacinquesima edizione degli Oscar. Per protesta contro la discriminazione dei nativi americani, Marlon Brando rifiuta il premio di miglior attore per “Il padrino”, che riceve il premio di miglior film. Miglior regista è Bob Fosse con “Cabaret”, che porta anche l’Oscar di miglior attrice a Liza Minnelli.

Marlon Brando rifiutò il suo Oscar e non si presentò alla cerimonia di premiazione, come atto di protesta verso i maltrattamenti agli indiani, nativi d'America, da parte degli Stati Uniti e di Hollywood. Al suo posto inviò alla premiazione una nativa americana di nome "Sacheen Littlefeather" per leggere il suo discorso di protesta. Brando fu il terzo attore della storia del cinema a rifiutato tale premio.