Stasera i David di Donatello: in pole "Indivisibili" e "La pazza gioia"

Si terrà questa sera la cerimonia di premiazione della 61/ma edizione dei David di Donatello. Presentato della serata sarà Alessandro Cattelan. In pole ci sono Indivisibili di Edoardo De Angelis e La pazza gioia di Paolo Virzì, entrambi con 17 candidature. Una di meno per Veloce come il vento di Matteo Rovere.