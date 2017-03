Serena Dandini al Titano con Serendipity - memorie di una donna difettosa



Domani 29 marzo, alle 21, al Teatro Titano ultimo appuntamento della rassegna Microphonie, della Stagione Teatrale di San Marino Teatro: in scena Serendipity con e di Serena Dandini accompagnata da Germana Pasquero e DJ Tatuato.

Serena Dandini, una fra le autrici che più hanno sperimentato e innovato il linguaggio televisivo degli ultimi anni, in particolare quello comico e satirico, approda in teatro con un’opera buffa, che mischia il reading alla musica e agli interventi comici di Germana Pasquero, un happening sgangherato che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni semi-serie, ma anche serissime, sul destino del genere femminile nel nostro paese.

Uno spettacolo con cui la giornalista e presentatrice di show televisivi e radiofonici - e scrittrice impegnata nella difesa dei diritti delle donne ripercorre, con ironia, la sua carriera.

Il titolo completo è Serendipity. Memorie di una donna difettosa dove per “donna difettosa” la Dandini intende proprio se stessa. Cos’è, invece, la serendipity? L’etimologia anglosassone indica la scoperta di qualcosa di inatteso e imprevisto che non ha nulla a che vedere con ciò che si pensava di trovare. Non è un caso, quindi, se tutta la vicenda sul palco comincia da una semplice domanda di pensione che la protagonista, dopo una lunga e onorata carriera, crede (ingenuamente) di ottenere.

Ma l’insano desiderio si scontra con l’implacabile Legge Fornero che ha già rigettato milioni di inconsapevoli italiani. A spiegarlo in scena è la Fornero in persona o meglio la sua migliore incarnazione (Germana Pasquero) che con il cinismo lacrimoso ormai noto toglie ogni speranza alla malcapitata. Inutile ogni racconto, tratto dai libri della protagonista, delle innumerevoli vicende, avventure , passioni e fallimenti che hanno costellato la sua avventura lavorativa.

Ad aggravare la situazione un’ intervista-interrogatorio “non richiesta” da parte di una sulfurea Leosini che inchioda la Danda alle sue responsabilità svelando lati oscuri e delittuosi(?) della sua vita: dalla passione per i giardini a quella per la musica, dalle ossessioni per le cose inutili alle numerose debolezze, tutto viene messo in campo senza pietà dal più famoso pubblico ministero dall tv italiana.



