Settimana corta alle medie: per l'anno scolastico 2017/18 resta l'orario attuale

In corso la raccolta firme "on line" e presto in pubblici esercizi. Il Segretario di Stato Podeschi attende la relazione del Dipartimento Istruzione ma non nasconde criticità legate alla compatibilità con gli orari delle mense e dei trasporti.

Il dibattito sull'estensione della settimana corta nelle scuole medie e nelle superiori, dopo l'istanza d'arengo respinta e l'ordine del giorno del consiglio, continua a tenere banco nelle famiglie sammarinesi e nel mondo dell'istruzione, con la raccolta firme promossa da alcune mamme. Già diverse decine le sottoscrizioni raccolte con il passaparola e il “tam tam” su facebook, in particolare sui gruppi “mamme sammarinesi” e “pro-bimbi” dai quali è possibile scaricare anche il modulo “on line”. Intanto, il segretario alla Pubblica Istruzione Marco Podeschi, chiarisce che per l'anno scolastico 2017/18 la settimana scolastica resterà lunga. Nei giorni scorsi, sull'argomento, ha già fatto visita ad alcune scuole ed incontrato il Dipartimento Istruzione e i Dirigenti Scolastici che a breve gli presenteranno un relazione. Il documento sarà in seguito valutato in Commissione e poi in Consiglio. Podeschi non nasconde alcune criticità legate alla compatibilità con gli orari dei servizi mensa e dei trasporti scolastici.



