La "DANDA" a SAN MARINO si racconta in SERENDIPITA'...

Stasera SERENA DANDINI al TITANO per la conclusione della rassegna teatrale MICROPHONIE in cartellone SERENDIPITY in dialoghi comici insieme all'attrice GERMANA PASQUERO

SERENDIPITY è un atto buffo a mo' di gesto teatrale sul pensionamento forzato (desiderato e mai arrivato...) di “una donna difettosa” col diritto di ritirarsi dopo anni di tv, spettacolo, libri e polemiche non solo al femminile. Altre due donne, l'imitatrice e trasformista di classe alla NOSCHESE Germana Pasquero (nota per la parodia tagliente dell'ex ministra FORNERO) e le interviste - interrogatorio della giornalista “maledetta”( nel senso delle Storie di RATRE ) Franca Leosini.

Aleggia una triade 'sindacale' da reading ironico e sgangherato come la famosa “Tv delle ragazze” inventata dalla DANDA (questo il nome di battaglia tra gli amici e collaboratori).

SERENDIPITY: Qualcosa d'inatteso da rimandare alla buona sorte traducibile in SERENDIPITA' mai PENSIONABILITA'...

fz