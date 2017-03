(Filosofare)³: i grandi interrogativi visti dai più piccoli, a Rimini

Giovedì 30 marzo, alle ore 21, al Teatro degli Atti di Rimini ci sarà la presentazione del documentario (Filosofare)³, nuovo capitolo del progetto video sul pensiero infantile condotto da Alcantara Teatro.

100 piccoli pensatori delle Scuole per l’Infanzia di Rimini e i grandi interrogativi sul Mondo: com’era, com’è e come potrebbe essere. Con le loro riflessioni senza filtri i bimbi regalano sorprendenti spunti di senso morale per affrontare i grandi dilemmi dell’umanità con pragmatismo e immaginazione. Introduzione alla proiezione a cura di Lorella Baarlam. Ingresso libero.