Pesaro: l'Orchestra Rossini in tour in Giappone, tra musica e solidarietà

In tournée per la terza volta l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro che ha raccolto fondi con concerti di solidarietà per le persone colpite dallo tzunami del 2011. La tournée si inserisce in una triangolazione tra Italia, Città del Vaticano e Giappone

Il genio rossiniano in Giappone, musica e solidarietà insieme.

Per la terza volta l’Orchestra Rossini è stata invitata in tournée. Dopo il 2015 con l’organico completo e il 2016 con quello cameristico, il tour 2017 ha visto impegnati oltre 40 elementi. La tournée si inserisce nelle attività legate al gemellaggio tra Pesaro e Kakegawa e in una triangolazione tra Italia, Città del Vaticano e Giappone. Per la Santa Sede era presente il Cardinale Francesco Monterisi.

L'orchestra ha toccato varie altre citta', da Hiroshima a Sapporo. Ad Hamamatsu, recentemente entrata a far parte della rete Unesco Città creative della Musica, si sono poste le basi per avviare collaborazioni artistiche. La tournée e' stata organizzata dal tenore Masahiro Shimba, che da anni promuove concerti di solidarietà per le persone colpite dello tsunami. Rossini nelle sinfonie inserisce tanti “soli”, per cui ascoltando il cd “Rossini Sinfonie” si possono apprezzare, oltre che l’insieme generale dell’orchestra, anche le potenzialità individuali dei professori. Nel video le interviste a Saul Salucci, Presidente Orchestra Sinfonica Rossini, Bruno Maronna Direttore Generale Orchestra Sinfonica Rossini.



Valentina Antonioli