Il "fantastico mondo" dello swing in anteprima solo a San Marino

Le Marinetti in prima nazionale al Teatro Titano domenica 2 aprile, pomeridiana alle 17 con replica alle 20, nello spettacolo musicale TOPOLINI, MICI E PINGUINI INNAMORATI storie e canzonette italiane

E' uno zoo della canzonetta leggera anni Trenta e Quaranta di quando la radio la faceva da padrona con l'EIAR e i primi cartoni della Disney delle Sinfonie Allegre a suon di swing e jazz.

Le Sorelle e il maestro Schmitz insieme in scena danno spettacolo (non soltanto canoro) con balletti e motivetti ondeggiano sulle ugole d'oro più famose d'Italia nello spettacolo scritto e diretto da Giorgio Umberto Bozzo per adulti e piccini con un certo intento pedagogico.

Testi affabili per motivi orecchiabili in cui gli animali la fanno da padroni: gatti in cantina e morti (maramao!) pinguini su mosche e sardine innamorate ce n'è per tutti i gusti con tanta ironia e un pizzico di malinconia...

fz

Intervista con Giorgio Umberto Bozzo Autore - Regista - Produttore