1905: il grido di pace di San Marino nell'esposizione dedicata a Ernesto Teodoro Moneta

Più di 100 anni fa San Marino anticipò i tempi: già nel 1905 era attivo un gruppo di pacifisti del quale faceva parte il premio Nobel Ernesto Teodoro Moneta. Oggi i documenti di quel periodo sono esposti nella biblioteca di Stato.

All'inizio del '900 da San Marino partiva un grido di pace, per la “prevalenza della ragione e del diritto sulla forza brutale”. Così recitava l'articolo 11 dello statuto della Società Internazionale per la Pace, un'organizzazione sammarinese nata nel 1905 alla cui fondazione lavorò anche Ernesto Teodoro Moneta, unico premio Nobel italiano per la pace. A lui è dedicata l'esposizione di documenti, riviste e altri scritti in mostra a palazzo Valloni.



In quegli anni il mondo stava attraversando l'inizio del nuovo secolo e gli orrori dei due grandi conflitti globali dovevano ancora arrivare. Moneta, che nacque a Milano nel 1833, fu precursore del movimento contro le guerre. Nella sua vita sperimentò cosa volesse dire combattere: lottò sul campo per l'Italia unita, nella terza guerra d'Indipendenza nel 1866. Poi la svolta e una vita dedicata al giornalismo e al pacifismo. Fu direttore de Il Secolo ed ebbe un rapporto stretto con San Marino. Collaborò a molti numeri de La Voce della Pace, mensile della Società che contribuì a creare.



Numeri d'epoca oggi in esposizione nella biblioteca di Stato, tutti giorni dal lunedì al venerdi.



Mauro Torresi