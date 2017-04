Malta-San Marino: si intensificano anche le relazioni culturali

Malta e San Marino, due piccoli Stati che proprio in questi giorni hanno suggellato le relazioni in occasione dell'insediamento dei Capitani Reggenti, con l'orazione del ministro degli esteri maltese George Vella. Relazioni che spaziano dalla politica, soprattutto in chiave europea, alla cultura.



A San Marino, in questi giorni, oltre al Ministro Vella anche il direttore della Cultura della Repubblica Maltese Catherine Tabone. Una visita informale, promossa dal Console di Malta a San Marino Claudio Marciano di Scala, che ha consentito all'alta funzionaria maltese di conoscere e prendere contatto con la realtà sammarinese, per collaborazioni e iniziative congiunte di carattere culturale.

Malta è alla presidenza dell'UE e ospita regolarmente durante il semestre che si concluderà il 30 giugno incontri ai massimi vertici a livello europeo. La bellissima isola del mediterraneo condivide con San Marino la vocazione turistica e come la nostra Repubblica può vantare l'iscrizione nei siti patrimonio mondiale dell'umanità Unesco.

Nel servizio l'intervista a Catherine Tabone, Direttore Cultura Malta.



luca salvatori