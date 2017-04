Turismo: 'Together' il tema portante della 12/a Notte Rosa

"Together" (insieme), sarà il tema portante della 12/a edizione della Notte Rosa, il Capodanno dell'Estate Italiana che quest'anno si festeggerà venerdì 7 luglio (www.lanotterosa.it). Una parola inglese, che, oltre a rappresentare lo spirito e l'identità dell'appuntamento estivo, al suo interno contiene, nella desinenza, anche le iniziali della Regione Emilia-Romagna: "togethER". La festa che unisce generazioni diverse, 'tribù' eterogenee e cittadinanze differenti, inneggia quest'anno proprio alla sua forza unificante e alla sua coralità, con un messaggio attuale, importante ed evocativo. Dodici edizioni, come dodici sono i Comuni costieri che dal 2006 lavorano insieme alla Regione e agli operatori privati per regalare a milioni di ospiti una notte, tra musica, spettacoli, intrattenimento per grandi e piccoli, enogastronomia, cultura e tanto altro. E anche il manifesto ufficiale della Notte Rosa 2017 (realizzato da Mzds Manzi e Zanotti design studio di Cesena) richiama fortemente il concetto della coralità. La parola "together" si rivolge all'osservatore da un mare di allegre icone (in un gioco di rimandi da Keith Haring a Jacovitti, passando per Pablo Echaurren) che, tutte insieme, in un unico colpo d'occhio nei toni del bianco e ciclamino, riassumono gli elementi più caratteristici - ed amati - della Riviera Romagnola. Ci sono la spiaggia e il mar Adriatico (dai castelli di sabbia a lettino e ombrellone, passando per ancore, maschera da sub e boccaglio) il mondo della musica e della danza (con vari strumenti musicali, la celebre 'lingua' dei Rolling Stones a simboleggiare il rock, cuffie audio), la gastronomia (dalla celebre piadina al pesce fritto, passando per i cappelletti), la natura e i parchi divertimento (fenicotteri, ruota panoramica), passando per lo sport (bici da corsa) e per finire con i simboli della Riviera (dal Grand Hotel di Rimini ai delfini). E, tra un'icona e l'altra, i fuochi d'artificio, momento atteso della Notte Rosa. Gli organizzatori sono già all'opera per definire il programma della Notte Rosa 2017, che da venerdì 7 luglio darà il via ad un lungo, fine settimana di musica, intrattenimento e festa.