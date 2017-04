"La bellezza disarmata" di Julian Carron presentato a Domagnano

Presentato ieri sera, alla sala Montelupo di Domagnano, il primo libro di Julian Carron "La bellezza disarmata". L'iniziativa è stata organizzata alla Cooperativa Culturale “Il Sentiero” in collaborazione con il Movimento di Comunione e Liberazione San Marino. Il volume, uscito a metà settembre 2015 per Rizzoli, mette a tema la crisi della cultura occidentale, con un affondo sui temi di attualità come immigrazione, famiglia, nuovi diritti, Europa, terrorismo, politica ed economia. Attraverso il percorso del libro, il responsabile di CL, rimette al centro l’uomo, con le sue domande e le sue esigenze di verità e di libertà. La “bellezza disarmata” della fede si fa strada come possibile risposta alle sfide del presente. Sono intervenuti alla serata il Rettore dell'Università Corrado Petrocelli,

Alessandro Rossi imprenditore nel settore servizi software e don Ambrogio Pisoni, assistente pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.