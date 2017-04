Valentina e Jimmie in Israele per promuovere 'Spirit of the night'

C'è anche San Marino all' "Israele calling 2017" l'evento di avvicinamento alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest di Kiev in programma dal 9 al 13 maggio. Valentina Monetta e Jimmie Wilson insieme ai rappresentanti di altri paesi sono arrivati con qualche ora di ritardo nello stato ebraico per i rigidi controlli alle frontiere. Domani l'evento principale con la serata nella quale San Marino si esibirà sul palco. Intanto, a un mese dalla partenza per l'Ucraina, si moltiplicano i pronostici che danno Belgio, Portogallo nella top ten, ma superfavorita l'Italia di Gabbani. Valentina e Jimmie puntano alla finale.