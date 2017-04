Esc2017: entra nel vivo "Israel Calling 2017"

Il resoconto del collega Franco Cavalli

Entra nel vivo la tappa in Israele, a Tel Aviv, del tour promozionale che precede l'appuntamento di maggio dell'Eurovision Song Contest, la più grande manifestazione non sportiva al monto ospitata quest'anno a Kiev in Ucraina.

Sono 43 i paesi partecipanti, con l'Italia di Francesco Gabbani e il suo Occidentali's Karma" e tra questi San Marino che si presenta con Valentina Monetta e Jimmie Wilson.

Nella tappa di Israele, che vedrà questa sera alle 21 (fuso orario di Tel Aviv - a San Marino saranno le 20), esibirsi i cantanti provenienti da 28 paesi.

Nell'ordine (alfabetico) si tratta di Armenia, Austria, Bielorussia, Belgio (altra favorita con la cantante Blanche), Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Macedonia, Georgia, Germania, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Polonia, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Ieri sera l'apertura ufficiale dell'evento con l gala di ricevimento e sfilata sul tappeto rosso all' Herzliya Marina dove i cantanti hanno potuto rilasciare interviste, essere fotografati e ripresi dai numerosi giornalisti provenienti da altrettanti paesi.

Quest'oggi il programma entra nel vivo con la sessione della conferenza stampa a partire dalle 10 del mattino, e poi le prove nel pomeriggio e l'esibizione alle 21 nel Theater Club di Tel Aviv.

Domani sarà invece giornata di partenze. in programma ci sono tour promozionali nei vari paesi partecipanti.

Per quanto riguarda Valentina Monetta e Jimmie Wilson, che si esibiscono con la canzone "Spirit of the night", domani sarà giorno di partenza per Amsterdam in Olanda e poi la promozione del brano farà tappa in Spagna.

Infine la tappa di Kiev con le due semifinali, la prima il 9 maggio e la seconda (quando si esibirà anche San Marino l'11). la finale si disputerà invece il 13.

Guarda San Marino sul red carpet