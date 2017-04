GLORIA il film cileno con la canzone di Tozzi al CONCORDIA

Per la rassegna PROFILI DI DONNA nel ciclo di film proposto da VISIONI CON... GIUNTE con le PARI OPPORTUNITA' proiezione a Borgo Maggiore, stasera ore 21, del film più intimista del regista sudamericano LELIO

Gloria è l'ottima Paulina Garcìa attrice e donna vera al centro della storia del regista cileno Sebastian Lelio celebrato al Festival di Pesaro con una retrospettiva d'autore unica in Europa. Gloria è anche la colonna sonoro del film tratta dal 45 giri del 1979 cantata da Umberto Tozzi disco tra i più venduti al mondo. Tozzi paroliere è il sottotesto alla sceneggiatura del bel film ambientato in una Santiago del Cile malinconica e forte come la protagonista Gloria-Paulina. Semplice, pulita pienamente umana, la vicenda di una sessantenne divorziata e sola con figli adulti e tanta voglia di vivere ancora... Donna Gloria fa ancora innamorare ma sa che innamorarsi costa la fatica dell'abbandono di sé e del passato. Usa il corpo senza farsi usare e conosce gli uomini tanto da immergersi nelle parole del nostro mitico! TOZZI: Manchi tu nell'aria/ come i sale manchi più del sole/ t'aspetto Gloria, lascia aperto il cuore... con te nuda sul divano//; ti ricordo ancora così, amore mio di sempre e per sempre.

